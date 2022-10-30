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جديد المحليات > انطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية الـ31 بالجزائر
30/10/2022   7:02 ص

انطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية الـ31 بالجزائر

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انطلقت اليوم (السبت)، بالجزائر أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، تحضيراً لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينعقد يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب على مدار يومين؛ لاعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشاريع القرارات وإقرارها، فيما يتم عقد جلسة تشاورية يوم غد الأحد.

وترأس وفد المملكة نيابة عن وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، كما تضمن وفد المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة.وفق “أخبار 24”.

انطلاق الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية الـ31 بالجزائر

جديد المحليات
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