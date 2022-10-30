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رياضة > المالكي: هدف رينارد في أول ثلاث مباريات ودية هو المستوى وليست النتيجة
30/10/2022   7:01 ص

المالكي: هدف رينارد في أول ثلاث مباريات ودية هو المستوى وليست النتيجة

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أكد لاعب المنتخب الوطني عبدالإله المالكي، أن هدف المدرب هيرفي رينارد في أول ثلاث مباريات هي المستوى وليست النتيجة.

وقال المالكي: “مواجهة منتخبات مثل ألبانيا ومقدونيا صعبة وليست سهلة، وهدفنا في المباريات الودية الاحتكاك ورفع اللياقة وليست النتيجة”.

وأضاف: “‘تفاجأنا بالبرنامج المعد للمعسكر، لأنه كان مهتما بأدق التفاصيل”.

واختتم المنتخب الوطني اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب هندوراس وديًا مساء يوم غدٍ الأحد على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.

المالكي: هدف رينارد في أول ثلاث مباريات ودية هو المستوى وليست النتيجة

رياضة
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