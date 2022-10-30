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جديد المحليات > “فهد الطبية”: سرطان الدماغ الأكثر انتشارا بين الأطفال.. وهذه هي الأعراض وطرق الوقاية
30/10/2022   3:09 م

“فهد الطبية”: سرطان الدماغ الأكثر انتشارا بين الأطفال.. وهذه هي الأعراض وطرق الوقاية

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أكدت مدينة الملك فهد الطبية أن سرطان الدماغ يعد من أشهر أنواع الأورام انتشارا بين الأطفال، لافتة إلى أنه عبارة عن نمو خلايا غير طبيعية في دماغ الطفل أو الأنسجة القريبة منها.

وأوضحت أن أبرز أعراضه هو الصداع المتكرر والضغط المتزايد في الرأس والغثيان وحدوث مشاكل في الرؤية.

وكشفت المدينة الطبية عن أبرز طرق الوقاية منه، والتي تتمثل في رفع مناعة الطفل بالتغذية الصحية، وتجنب تعرض الطفل للأشعة بشكل كبير، ومتابعة الطبيب إذا كان الطفل يعاني متلازمة أو خللاً جينياً وراثياً.

وأفادت بأن العلاج يعتمد على نوع الورم وحجمه وموقعه وعمر الطفل وحالته الصحية، ويتمثل في العلاج الدوائي الموجه وإعادة التأهيل والجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. وفق “أخبار 24”.

“فهد الطبية”: سرطان الدماغ الأكثر انتشارا بين الأطفال.. وهذه هي الأعراض وطرق الوقاية

جديد المحليات
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