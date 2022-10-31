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جديد المحليات > في استطلاع لمركز الحوار الوطني.. 77% من السعوديات يرين أن لديهن معلومات كافية عن سرطان الثدي
31/10/2022   7:06 ص

في استطلاع لمركز الحوار الوطني.. 77% من السعوديات يرين أن لديهن معلومات كافية عن سرطان الثدي

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أوضح المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن أكثر من 77% من السعوديات يرين أن لديهن معلومات كافية عن سرطان الثدي وجهاز الماموغرام.

وأظهر الاستطلاع الرأي الذي أجراه المركز على عينة عشوائية حجمها 1078، أن 76% من السعوديات يعرفن ماهية جهاز الماموغرام ووظيفته، كما رأى 77% منهن أن لديهن المعلومات الكافية عن مرض سرطان الثدي.

وحول جهاز الماموغرام، رأى 76% من المشاركات بالاستطلاع أنه يساعد على الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، و7% قلن إنه يقلل من احتمالية الإصابة بالمرض، فيما رأى 2% من المشاركات أنه يسبب انتشار سرطان الثدي إن وُجد، و3% رأين أنه يحمي من الإصابة بالمرض، و12% قلن “لا أعلم”. وفق “أخبار 24”.

وبسؤالهن عن الجهود التوعوية في هذا الصدد، أكد 62% من المشاركات أنها ممتازة، ووصفها 27% منهن بالجيدة، فيما رأى 7% أنها ضعيفة، واكتفى 4% بـ”لا أعلم”.

في استطلاع لمركز الحوار الوطني.. 77% من السعوديات يرين أن لديهن معلومات كافية عن سرطان الثدي

جديد المحليات
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