الهلال ودع المنافسات.. سيدات الوحدة والاتحاد إلى نصف نهائي سلة دورة الألعاب السعودية

صعد فريق الوحدة الأول لكرة السلة، للسيدات، إلى نصف نهائي دورة الألعاب السعودية، بعد فوزه على نظيره أبها بنتيجة 44-28، وذلك في المواجهة التى جمعت الفريقين على ملعب صالة نادي الهلال، في ختام الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.
كما تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتصر على الهلال بنتيجة “52-41″، فيما ودع أبها البطولة إلى جانب الهلال بعد تعثرهما في الجولات السابقة.
وبالنسبة لمواجهات المجموعة الأولى استكملت منافساتها بلقاء سيدات نادي الرياض والشعلة، الذي فاز عليه الأخير “42-48” بينما انتصر جدة يونايتد على النصر “49-45”. وفق “أخبار 24”.
وبناء على تلك النتائج، تأهل فريق جدة إلى الدور الثاني، إلى جانب النصر الذي حل في المرتبة الثانية.
ويلاقي نادي جدة نظيره الاتحاد، الثلاثاء، بينما يواجه النصر الوحدة في اليوم نفسه، وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، الأربعاء، فيما يلعب النهائي، الخميس المقبل.