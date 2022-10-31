أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، ارتفع بنسبة 8.6% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك وفقًا للتقديرات السريعة التى أجرتها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 % على أساس سنوي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 %، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 %.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م، ارتفاعاً بلغت نسبته 3.1% مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م.

وأبانت أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي-  عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

الهيئة العامة للإحصاء

وفق “أخبار 24”.