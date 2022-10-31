أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، ارتفع بنسبة 8.6% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك وفقًا للتقديرات السريعة التى أجرتها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 % على أساس سنوي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 %، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 %.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م، ارتفاعاً بلغت نسبته 3.1% مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م.
وأبانت أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي- عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وفق “أخبار 24”.