“الإحصاء”: ارتفاع حركة المرور الجوي بنسبة 43% والبحري 7% عام 2021

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن نتائج إحصاءات حركة المرور الجوي أظهرت ارتفاع عدد الرحلات الداخلية والدولية القادمة والمغادرة في جميع مطارات المملكة خلال عام 2021 بما يقارب 497 رحلة وبنسبة 43% بالمقارنة بعام 2020.
وكشفت الإحصاءات أنه تم نقل 49 مليون راكب تقريبًا وبزيادة 30% مقارنة بعام 2020، وبلغت حصة الطيران السعودي ما يقارب 40 مليون راكب بنسبة 81.6%.
وأوضحت أن عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة بلغ 126 ألف رحلة بنسبة ارتفاع 20%، والداخلية 371 ألف رحلة بمعدل زيادة 53%، فيما تصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض المرتبة الأولى إذ استحوذ على 33% من عدد الرحلات، ثم مطار الملك عبدالعزيز بجدة بـ 26%، وحل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثًا بـ 13%.
وأبانت أن عدد الركاب الذين تم نقبلهم عبر الرحلات الداخلية بلغ نحو 35 مليون راكب بنسبة زيادة 45%، و14 مليون راكب عبر الرحلات الدولية بنسبة ارتفاع 4%، وجاء مطار الملك خالد في المقدمة بنسبة 35%، ومطار الملك عبد العزيز 29%، ثم مطار الملك فهد 12%.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حركة الشحن الجوي إلى 501 ألف طن بارتفاع 53%، مثل الشحن الداخلي منها نحو 79 ألف طن بارتفاع 54%، فيما تم شحن 360 ألف طن عبر الطيران السعودي و220 ألف طن عبر الطيران الأجنبي.
وارتفعت حركة السفن في الموانئ البحرية إلى 13.2ألف سفينة بنسبة زيادة 7%، وكذلك وصل عدد الركاب من خلال الموانئ إلى 652ألف راكب بمعدل ارتفاع 33%، فيما سجل ميناء جازان قائمة حركة المسافرين بعدد 460ألف راكب
وفق “أخبار 24”.