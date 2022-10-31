وزير “الموارد البشرية”: سنواصل دعم الشباب وصناعة الفرص أمامهم وتجاوز التحديات

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الإثنين)، أن حيوية المجتمع تنطلق من تمكين الشباب وتعزيز الشراكة معهم، وتبني أفكارهم ومبادراتهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال، خلال لقائه مع شباب مجلس منطقة الرياض، إن الوزارة ستُواصل دعم وتمكين الشباب في جميع المناطق، وصناعة الفرص أمامهم، والعمل على تجاوز التحديات.
وأضاف أن برامج مجالس الشباب تعزز من الدور التنموي في المجتمع، وتحفّز أفراده على المشاركة الوطنية.
وأشار الراجحي إلى أن استراتيجية التنمية الشبابية التي تعمل عليها الوزارة حالياً ستحقق الكثير من طموحات وتطلعات الشباب في المملكة. وفق “أخبار 24”.