نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الزكاة والضريبة”: لا يمكن استرداد الضريبة على المشتريات الخاصة ببناء السكن
01/11/2022   7:57 ص

“الزكاة والضريبة”: لا يمكن استرداد الضريبة على المشتريات الخاصة ببناء السكن

+ = -
781

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار حول مدى إمكانية استرداد الضريبة على المشتريات الخاصة ببناء السكن.

وأوضحت الهيئة، أنه لا يمكن الاسترداد في تلك الحالة، لافتةً إلى أنه سيتمكن المطورين العقاريين المرخصين (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.

ولفتت إلى أنه يمكن التعديل على الإقرار الضريبي عن طريق الدخول على الحساب الشخصي واختيار الإقرارات الضريبية من قسم “الضرائب الغير مباشرة- ضريبة القيمة المضافة”، ثم اختيار مفوترة على الإقرار المراد تعديله.وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة”: لا يمكن استرداد الضريبة على المشتريات الخاصة ببناء السكن

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234549.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.