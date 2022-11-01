“الإسكان” تطلق لقاءً تعريفياً بالدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي

دشن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، أمس (الإثنين)، اللقاء التعريفي بالدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية “مأوى” للخدمات الاجتماعية.
ويهدف اللقاء إلى المساهمة في إعداد مرجع للأحكام الفقهية المتعلقة بجمعيات الإسكان التنموي، ورفع مستوى الوعي الشرعي لدى المانحين والمؤسسين في قطاع الإسكان التنموي؛ وذلك بحضور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، ورئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية عايض القحطاني.
وأوضح “البدير” أن جمعية “مأوى” كان لها دور ملموس في إصدار الدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي، والذي حظي باعتماد عدد من المختصين من أهل العلم المهتمين بفقه المعاملات المالية وأعمال القطاع غير الربحي. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لجمعية “مأوى” للخدمات الاجتماعية يوسف الفردوس، إن الجمعية سعت لتقديم مساهمة اجتماعية في تنفيذ كثير من مشروعات الإسكان التنموي بعد إعداد الدراسات اللازمة، مؤكداً أن الدليل تم مراجعته من ذوي التخصصات العلمية والفنية والهندسية والمالية والخيرية ذات الصلة بالإسكان التنموي.