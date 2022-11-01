اتفاق أولي بين “أرامكو” وIBM لإنشاء مركز عالمي للابتكار الرقمي في المملكة

أعلنت شركتا “أرامكو” وIBM، المدرجة في بورصة نيويورك، اليوم (الإثنين)، عن خطط أولية لتعاون استراتيجي لإنشاء مركز عالمي للابتكار الرقمي في المملكة.
ويهدف التعاون بين الشركتين إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة عبر التقنيات فائقة التطور؛ وذلك بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحواسب الكمية في عدة مجالات، تشمل الاقتصاد الدائري، وعلوم المواد، وسلسلة الإمداد، والاستدامة، والأمن السيبراني، والرقمنة.
وفي إطار خطط الشركتين، ستتعاونان لتحديد الفرص المحتملة وتطبيق التقنيات لمواجهة تحديات الاستدامة لدى أرامكو وقطاع الطاقة؛ بهدف تسريع استكشاف حلول التكيف والمناخ باستخدام التقنيات السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة؛ مما يساعد في تخفيض انبعاثات الكربون ومواجهة تأثيرات التغيّر المناخي.
وتخطط الشركتان أيضاً للتعاون لتحديد فرص تطبيق التقنية لمواجهة تحديات كفاءة سلسلة الإمداد والمرونة، وتحقيق كفاءة أعلى عبر سلسلة الإمداد، حيث يهدف مركز الابتكار المخطط له إلى جمع خبراء IBM للاستشارات والتقنية للعمل إلى جانب خبراء أرامكو في تحديد الاستخدامات الجديدة، والتي يحتمل أن تكون مؤثرة تقنياً، ومحاولة إثبات الجدوى من خلال نهج مرن، ثم توسيع نطاق هذه الابتكارات.
ويُعدُّ هذا المركز من أوائل المراكز في المنطقة التي ستطبق منهجية ( IBM Garage) للمشاركة في إنشاء الحلول الرقمية وتطويرها مع أرامكو السعودية وغيرها.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو، أحمد السعدي، أن التعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلات نوعية وقفزات محتملة في قطاع الطاقة، سيكون لها عظيم الأثر على مستوى الصناعة الوطنية والعالمية. وفق “أخبار 24”.
ومن جهته، أكد مدير عام شركة IBM في الشرق الأوسط وإفريقيا، سعد توما، أن شركته تهدف من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع أرامكو، إلى تعزيز التزامها بأن تكون جزءاً من مستقبل المملكة من خلال التوافق مع رؤية المملكة الطموحة في مجال الاقتصاد الرقمي، آملاً أن يساعد هذا التعاون على تطوير المهارات والكفاءات المحلية بالمعرفة والخبرة اللازمة لبناء هذه الرؤية للمستقبل باستخدام تقنيات وخبرات IBM.