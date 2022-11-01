نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

غادر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجزائر لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين التي ستنعقد اليوم (الثلاثاء)، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويضم الوفد نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد الله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
وسيبحث الوفد خلال مشاركته في الاجتماع آخر المستجدات في القضايا العربية ومن أبرزها الأزمة في اليمن، وما تقوم به المملكة من دعمٍ لكل السبل التي تؤدي إلى تمكين مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أداء أدواره، وصولاً إلى تحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن (2216).
وسيؤكد الوفد موقف المملكة الداعي إلى أهمية تكثيف ومضاعفة الجهود الدولية في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين الدول العربية والمجتمع الدولي.
ستتضمن بنود الاجتماعات استعراض طلب استضافة المملكة معرض إكسبو 2030، ودعم الدول العربية ملف المملكة الذي يحمل العديد من الأهداف التنموية المُستدامة، والتي ستعود على المنطقة العربية بالمزيد من النمو والرخاء والازدهار. وفق “أخبار 24”.
وتأتي مشاركة وفد المملكة في الاجتماع لتؤكد دور المملكة الفاعل في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ومواقفها الثابتة تجاه العديد من التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية والعالم، ومن أبرزها التأكيد على أهمية الإسراع في إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بجانب استعراض جهود المملكة في التواصل مع أطراف الأزمة الروسية ـ الأوكرانية لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ووقف العمليات العسكرية.