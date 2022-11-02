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جديد المحليات > المملكة توقع اتفاقية لتنظيم النقل الجوي مع فنلندا
02/11/2022   7:05 ص

المملكة توقع اتفاقية لتنظيم النقل الجوي مع فنلندا

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وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني مع وزارة النقل والاتصالات في فنلندا، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم لتنظيم النقل الجوي، واتفاقية تقديم الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك بحضور وزير التجارة ماجد القصبي.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها ضمن برنامج زيارة العمل التي يجريها وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة القصبي إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، إلى تعزيز التجارة البينية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية السعودية – الفنلندية، التي تشارك في أعمالها الهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب 12 جهة حكومية، و27 شركة من قطاع الأعمال السعودي.

وتضمَّنت مذكرة التفاهم البنود التنظيمية الخاصة بحقوق النقل، وتعددية تعيين الناقلات الوطنية، وتحديد عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين الجانبين، والتمثيل التجاري للخطوط الجوية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي على أساس المنفعة المشتركة، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين. وفق “أخبار 24”.

وتضع الاتفاقية أطراً تنظيمية لحركة النقل الجوي بين الجانبين على نحو آمن ومنظم وسليم، بما يتفق مع المبادئ التي أقرتها معاهدة شيكاغو الدولية عام 1944م

المملكة توقع اتفاقية لتنظيم النقل الجوي مع فنلندا

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