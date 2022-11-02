بيتزي يتحدث عن: سبب فوز الأخضر أمام مصر.. وهدف الدوسري الذي لا ينساه

قال مدرب المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، خوان أنطونيو بيتزي، إن الحافز لدى لاعبيه وغياب الضغوط سبب الظهور بالمستوى الجيد أمام مصر وتحقيق أول فوز مونديالي سعودي منذ 24 عامًا حينها.
وأضاف بيتزي خلال لقاء بقناة العربية: “كانت الحالة النفسية والمعنوية للاعبين في مباراة مصر جيدة للغاية، هناك منافسة بين المنتخبين وهذا حافز، بالإضافة إلى اللعب بحرية ودون ضغوط، ولهذا حقق السعوديون الفوز بالمستوى والنتيجة”، مشيرًا إلى أن هدف سالم الدوسري في شباك المنتخب المصري بمباراة المنتخبين بدور المجموعات لا يفارق ذاكرته.
وحول تغييراته في مباراة أوروغواي، أجاب: “قررت الدخول بمهاجم وهمي خفيف الحركة مثل فهد المولد، وبعدما سجل لويس سواريز هدف المباراة الوحيد تحسنا وتركنا صورة أفضل من مباراة روسيا”. وفق “أخبار 24”.
وأتم بيتزي تصريحاته بقوله: “أتمنى أن يقدم السعوديون مونديالاً رائعاً فلديهم فريق يمتلك الخبرة ومدرب رائع مثل رينارد، وأعتقد أن الأرجنتين هي الأصعب، بينما المكسيك تعاني من بعض المشاكل”.