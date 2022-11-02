“الجسد لا يرحم”.. محرومون من جنة المونديال بأمر الإصابة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مونديال قطر 2022، وفي هذه الأثناء تتضارب مشاعر النجوم ما بين التحفز والحماس للبعض والحسرة والإحباط للآخرين ممن تعرضوا لإصابات قوية وخطيرة ستمنعهم من المشاركة في الحدث الكروي الأهم.
قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مونديال قطر بداعي الإصابة لم تقف عند حد معين حتي الآن، بل ينضم إليها أسماء يوم تلو الآخر، فالحكاية ليست مزعجة وحزينة بالنسبة للاعبين فقط بعد ضياع الحلم الأهم في مسيرتهم الكروية، إنما تصيب الأجهزة الفنية بالحيرة، في ظل تعقد أمورهم وتتغير خطط احتاجت سنوات للاستقرار عليها لكنه لم تعد صالحة في غمضة عين، وما بين هذا وذاك تترقب الجماهير لما ستسفر عنه الأوضاع.
حارس الأخضر يغيب عن المونديال
بالنسبة للمنتخب الوطني السعودي، سيغيب عنه الحارس فواز القرني بعد تعرضه لإصابة في ركبته مما احتاج إلي تدخل جراحي، وبالفعل أجري القرني العملية وتكللت بالنجاح.
ووجه القرني رسالة إلى زملائه في المنتخب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “الحمدلله على قضاءه وقدره أجريت عملية جراحية ناجحة ولله الحمد كل الأمنيات لأخواني اللاعبين بالتوفيق في المونديال العالمي سنكون معكم داعمين قلبا وقالبا لا أستغني عن دعائكم وبحول الله نعود أقوى.. دامت راية بلادي نحو الأمجاد خفاقه”.
الأرجنتين تفقد ديبالا
علي صعيد العالمي، تأكد غياب النجم الأرجنتينى باولو ديبالا عن المونديال، إثر إصابة عضلية تعرض لها قبل أسابيع بالدوري الإيطالي مع فريقه روما.
ويتواجد المنتخب الأرجنتينى بالمجموعة الثالثة في المونديال برفقة منتخبات الأخضر والمكسيك وبولندا.
فرنسا بدون خط الوسط!
وبالتأكيد ستتجه الأنظار كلها ناحية حامل اللقب المنتخب الفرنسي، ويتساءل الجميع هل الديوك سيتمكنون من الدفاع عن لقبهم أم أنهم سيعانون من لعنة حامل اللقب، لذا يحاول المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه تشامب حشد كل الأسلحة إلا أنه سيكون عليه تعويضه أهم عناصر تأكد غيابهم وهم بول بوجبا، لاعب وسط فريق يوفنتوس الذي أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة مؤخرًا، كما سيغيب النجم نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
كما سيغيب عن الديوك لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بوبكر كامارا، بعدما أعلن ناديه في بيان رسمي أنه تعرض لإصابة على مستوى الركبة اليمنى، وتحديداً في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في الفوز على نادي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.
الإنجليز في ورطة!
بالنسبة للمنتخب الإنجليزى فالحال ليس أفضل من المنتخب الفرنسي بعدما تأكد غياب كل من الظهير الأيمن ريس جيمس، بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال أوروبا مع ناديه تشليسي.
كما سيغيب لاعب مانشستر سيتي كالفن فيليبس عن الإنجليز بسبب مشاكل في الكتف رغم تألقه مع المنتخب خلال بطولة أوروبا الأخيرة، كما تتضاءل فرص مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر في اللحاق بالمونديال بعد إجرائه جراحة في الفخذ في مطلع شهر أكتوبر. وفق “أخبار 24”.
البرتغال يُغير خططه
أمّا منتخب البرتغال سيغيب عنه لاعبون في غاية الأهمية علي رأسهم ديوغو غوتا مهاجم ليفربول إثر إصابته في الساق خلال مواجهة الريدز مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كما سيغيب جناح ولفرهامبتون بيدرو نيتو بسبب إصابته في الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام وست هام بالبريميرليغ.
معاناة فينالدوم
ومن أبرز اللاعبين الغائبين عن المونديال، الهولندي جيني فينالدوم الذي يعتبر من العناصر الأساسية في منتخب بلاده إلا أن لاعب الوسط تعرض لإصابة قوية بكسر في الساق اليمني خلال مشاركته في حصة تدريبية لفريقه روما الإيطالي استعدادًا لإحدى مباريات الدوري.