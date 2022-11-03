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رياضة > الداخلية القطرية تضبط 144 كأساً مقلدة تماثل كأس العالم 2022
03/11/2022   6:44 م

الداخلية القطرية تضبط 144 كأساً مقلدة تماثل كأس العالم 2022

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تمكنت وزارة الداخلية القطرة من ضبط 144 كأسا مقلدة تماثل كأس بطولة العالم قطر 2022، في مخالفة لقانون يخص تدابير استضافة كأس العالم فيفا ‫قطر2022‬.

وحصلت وزارة الداخلية القطرية على معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم، وبتكثيف البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قام بنشر العديد من الرسائل التوعوية تحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بـبطولة كأس العالم 2022،، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للفيفا. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم كلا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

الداخلية القطرية تضبط 144 كأساً مقلدة تماثل كأس العالم 2022

رياضة
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