“فيفا” يدعو الدول المشاركة في “مونديال قطر” لعدم الانجرار خلف قضايا أيديولوجية أو سياسية

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسالة إلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، يحثهم من خلالها على التركيز على كرة القدم في قطر وعدم السماح بجر هذه الرياضة إلى معارك أيديولوجية أو سياسية.
وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى 32 دولة مشاركة في المونديال:”من فضلكم، دعونا الآن نركز على كرة القدم، فنحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في فراغ ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاء العالم، لكن من فضلكم لا تسمحوا لكرة القدم بالانجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو سياسية موجودة”.
وتابع الاتحاد :”أحد أعظم نقاط القوة في العالم هي بالفعل تنوعه ذاته، وإذا كان الإدماج يعني أي شيء، فإنه يعني احترام هذا التنوع، لا يوجد شعب أو ثقافة أو أمة أفضل من الآخرين، هذا المبدأ هو حجر الأساس للاحترام المتبادل وعدم التمييز، وهذه أيضا واحدة من القيم الأساسية لكرة القدم، لذا، من فضلكم، دعونا نتذكر ذلك جميعا ونضع كرة القدم في بؤرة التركيز”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذه المناشدة جاءت بعد ملاحظة “فيفا” لعدد من الاحتجاجات التي قامت بها فرق كأس العالم، حول عدة قضايا منها المخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق منافسات المونديال التي ستبدأ اعتبارا من 20 نوفمبر المقبل في قطر.