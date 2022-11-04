مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفـيات والإصابات الجديدة و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاض الإصابات الجديدة والوفـيات ومعدل التعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 42 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 823388 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 243 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 809546 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن معدل الـوفيات سجل انخفاضاً طفيفاً، حيث تم تسجيل حالة وفـاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9416 حالة وفاة.