“الوطنية للإسكان” تطلق فعاليات متنوعة لمستفيدي ضاحية الجوهرة في جدة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن بدء فعاليات مختلفة بضاحية الجوهرة في جدة، وتستمر 3 أيام، لتعريف ملاك الوحدات السكنية، بالخدمات المتنوعة ومشاريع الشركة.
يأتي ذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى والبدء في تسليم الوحدات للمستفيدين، وتغطي الفعّاليات مناطق مختلفة بفعّاليات ترفيهية، ومنطقة استشارية سيُوجد بها منطقة للمطورين العقاريين، وأخرى للاستشارات التصميمية، والخدمات الطبية، ومنطقة العروض والخصومات.
وتبلغ مساحة ضاحية الجوهرة، ما يقارب 2 مليون متر مربع، وبها قرابة 7 آلاف وحدة سكنية تختلف في المساحات والتصاميم، وتستوعب أكثر من 33 ألف نسمة، وتضم العديد من الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء، والمساجد والجوامع.
ويتوفر في ضاحية الجوهرة مرافق تجارية وترفيهية تساعد في تعزيز النمط الصحي لحياة الأسرة، تحقيقًا لجودة الحياة، وإيجاد البيئة المناسبة لتمكين سكان الضاحية من ممارسة كافة النشاطات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الوطنية للإسكان، عملت على إطلاق مشاريع جديدة في جدة وهي مجتمع السدن جنوب جدة، وتتخطى مساحته 4 ملايين متر مربع وتوفر من خلاله أكثر من 4.5 ألف وحدة سكنية.
وتعمل الشركة على مشروع أرض البحيرات شمال جدة، الذي تتجاوز مساحته 3.8 مليون متر مربع، ويحوي أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية وأكثر من 55 ألف متر مربع من المرافق والمسطحات الخضراء.