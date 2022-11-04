نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” يستعرض أبرز الأعمال المشاركة
04/11/2022   11:03 م

بالفيديو.. “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” يستعرض أبرز الأعمال المشاركة

+ = -
573

استعرض مهرجان السينما السعودي الدولي الأول، اليوم (الجمعة)، أبرز الأعمال السينمائية المشاركة في فعالياته التي تبدأ مطلع ديسمبر المقبل.

وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة مكونة من 12 فيلماً بعروض السجادة الحمراء الخاصة بأفضل الأفلام العالمية، ضمت كلاً من: “كاملة”، و”ملكات”، و”عمفرق طريق”، و”الخلاط”.

كما كشف المهرجان عن القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جوائز اليسر بالمسابقة، وضمت أفلام “قبل والآن وبعد ذلك”، و”قرية بلا الأطفال”، و”جنائن معلقة”، و”حرقة” وغيرها. وفق “أخبار 24”.

ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام، تبدأ يوم (الخميس) الموافق الأول من ديسمبر وحتى (السبت) الموافق 10 من الشهر نفسه.

وأتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، شراء التذاكر لحضور فعالياته عبر موقعه الرسمي.

بالفيديو.. “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” يستعرض أبرز الأعمال المشاركة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235097.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.