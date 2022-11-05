“الخريف” يناقش سبل التعاون المشترك بين المملكة وأستراليا في قطاعي الصناعة والتعدين

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بمساعد وزير الصناعة الأسترالي للتصنيع تيم آيريس، خلال زيارة رسمية لدولة أستراليا تضمنت المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.
وناقش “الخريف” خلال الاجتماع بحضور عددٍ من المدراء والمسؤولين، سبل التعاون المشتركة بين المملكة وأستراليا؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة لاستعراض الفرص التي يوفرها القطاعان ومستهدفات الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية.
كما استعرض الخريف أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة.
وعقد وزير الصناعة لقاءً مع عدد من مسؤولي الشركات، ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة EMR Capital أوين هيغارتي أو أي إم، والرئيس التنفيذي لشركة Australian Made بن لازارو، والرئيس التنفيذي لشركة BHP مايك هنري، كما التقى الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن ماثيو تشامبرلين، والرئيسة التنفيذية لشركة Austmine كريستين جيبس ستيوارت.وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز نمو وتطوير القطاعين، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتبادل الخبرات مع دولة أستراليا.