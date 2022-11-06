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جديد المحليات > ارتفاع أرباح “علم” إلى 718 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الاولى من 2022
06/11/2022   1:23 م

ارتفاع أرباح “علم” إلى 718 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الاولى من 2022

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أعلنت شركة “عِلم” ارتفاع أرباحها إلى 718 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، بزيادة نسبتها 57.1% (261 مليون ريال) بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت في بيان لها بالنتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في (30-09-2022)، أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 19.5% (540 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 36.5% (332 مليون ريال).

وأبانت أن سبب تحسن الإيرادات هو ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 41.14%، وارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 65.65%، قابل ذلك جزئيًا الانخفاض في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 11.92%. وفق “أخبار 24”.

وخلال الربع الثالث من عام 2022، حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 273 مليون ريال، بارتفاع نسبته 40% (78 مليون ريال) بالمقارنة مع الربع السابق من العام الحالي، وذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.3% (128 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 17.7% (68 مليون ريال)، حيث لفتت الشركة إلى أن سبب تحسن الإيرادات هو ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 11.92%، وارتفاع إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 19.10%، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 26.23%.

ارتفاع أرباح “علم” إلى 718 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الاولى من 2022

جديد المحليات
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