ارتفاع أرباح “علم” إلى 718 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الاولى من 2022

أعلنت شركة “عِلم” ارتفاع أرباحها إلى 718 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، بزيادة نسبتها 57.1% (261 مليون ريال) بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت في بيان لها بالنتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في (30-09-2022)، أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 19.5% (540 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 36.5% (332 مليون ريال).
وأبانت أن سبب تحسن الإيرادات هو ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 41.14%، وارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 65.65%، قابل ذلك جزئيًا الانخفاض في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 11.92%. وفق “أخبار 24”.
وخلال الربع الثالث من عام 2022، حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 273 مليون ريال، بارتفاع نسبته 40% (78 مليون ريال) بالمقارنة مع الربع السابق من العام الحالي، وذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.3% (128 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 17.7% (68 مليون ريال)، حيث لفتت الشركة إلى أن سبب تحسن الإيرادات هو ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 11.92%، وارتفاع إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 19.10%، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 26.23%.