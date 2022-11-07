طقس اليوم.. ارتفاع طفيف للحرارة ببعض المدن وسماء غائمة مع أمطار بعدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأضاف أنه ستنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة، و33 درجة في المدينة المنورة والرياض، و30 درجة بالدمام، و34 درجة في جدة، و25 درجة في أبها).