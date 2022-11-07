هيئة التراث تعيد افتتاح “بيت البسام التراثي” في عنيزة

أعلنت هيئة التراث اليوم (الإثنين) عن إعادة افتتاح بيت البسام التراثي في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم للزوّار يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، للاطلاع على أحد أبرز أصول التراث الثقافي في المملكة، وما يحويه من أنشطة وفعاليات.
ويحتضن البيت التراثي عدداً من القاعات والأنشطة، منها: قصة البيت التراثي، ومجلس القهوة السعودية، وركن الطفل، والمكتشف الصغير، وعروض الحرف اليدوية الحية، وغرفة التجول الافتراضي في مواقع التراث، وعرض الأفلام المرئية عن التراث العالمي، وجناح التصوير، وركن لعرض المقتنيات التراثية.
ويعود تاريخ بناء “بيت البسام التراثي” إلى عام 1374هـ، وقد بُنِيَ على الطراز النجدي، وقد استخدم في بنائه الطين مادةً أساسية، وجاءت تقسيمات المنزل بطريقةٍ إبداعية هي مفهوم جديد للمنازل في ذلك الوقت، حيث راعت عدة جوانب، منها العائلية، والضيافة، والتخزين.
ويأتي افتتاح البيت للزوّار بوصفه إحدى مبادرات هيئة التراث؛ لتشغيل مواقع التراث الثقافي وتفعيلها في مختلف مناطق المملكة وتهيئتها لاستقبال الزوّار والسيّاح لإبراز التراث الثقافي للمملكة.
وفق “أخبار 24”.