“مهرجان البحر الأحمر السينمائي” يستعرض أبرز الأفلام القصيرة المشاركة

استعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم (الاثنين)، أبرز الأعمال السينمائية المشاركة في فعالياته التي تبدأ مطلع ديسمبر المقبل، والتي تضم 26 فيلماً تمثل نخبة الأفلام العالمية.
وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة مكونة من 13 فيلماً بعروض السجادة الحمراء الخاصة بأفضل الأفلام العالمية القصيرة من ميانمار وإيران ومنغوليا والصين، وغانا، وإندونيسيا، وغيرها.
وأضافت أن قائمة الأفلام القصيرة تضم “الصبيّ الذي لا يبصر الجمال”، و “صيف هادئ”، و “حُطام دالا”، و”شمعة فانغ”، و”توقف ليلي”، و”الثلج في سبتمبر”، و”ينتهي الانقسام”، و”الاقتحام”، و”العاصفة”، و”خرير الماء”، و”تسوتسوي”، و”حساء السلاحف”، و”هل سيأتي والدي لرؤيتي؟”. وفق “أخبار 24”.
ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام، تبدأ يوم (الخميس) 1 ديسمبر وحتى (السبت) 10 من الشهر نفسه.