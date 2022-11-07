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جديد المناطق > “أمانة الشرقية”: إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف غداً الثلاثاء
07/11/2022   10:26 م

“أمانة الشرقية”: إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف غداً الثلاثاء

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف في الدمام غداً الثلاثاء.

وأوضحت الأمانة أن الأغلاق جاء بالتعاون مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال صيانة بطول 1.7كم متضمنة إعادة السفلتة وفواصل التمدد.

وأكدت أن الإغلاق سيتم لكلا الاتجاهين مع تحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي.

وفق “أخبار 24”.

“أمانة الشرقية”: إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف غداً الثلاثاء

جديد المناطق
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