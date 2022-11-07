“أمانة الشرقية”: إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف غداً الثلاثاء

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف في الدمام غداً الثلاثاء.
وأوضحت الأمانة أن الأغلاق جاء بالتعاون مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال صيانة بطول 1.7كم متضمنة إعادة السفلتة وفواصل التمدد.
وأكدت أن الإغلاق سيتم لكلا الاتجاهين مع تحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي.
#أمانة_المنطقة_الشرقية تعلن إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف في #الدمام غداً الثلاثاء ،بالتعاون مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال صيانة بطول 1.7كم متضمنة إعادة السفلته وفواصل التمدد ، حيث سيتم الإغلاق لكلا الاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي . pic.twitter.com/1CfzMYSat7
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) November 7, 2022
وفق “أخبار 24”.