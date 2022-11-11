شهد عدد من مناطق المملكة، اليوم (الجمعة)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد.
وشملت تلك الحالة عدة مناطق منها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية “حفر الباطن”، وأجزاء من الحدود الشمالية “رفحاء”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير اليومي عن حالة الطقس تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
شملت #مكة و #المدينة.. هطول #أمطار غزيرة على عدد من مناطق #المملكة #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادhttps://t.co/JbJTcBDbet pic.twitter.com/dFEmqJ0ELo
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 11, 2022
وفق “أخبار 24”.