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جديد المناطق > بالصور.. حمزة إدريس ومحمد شليه يستقبلان كأس العالم في ملعب الجوهرة
11/11/2022   8:55 م

بالصور.. حمزة إدريس ومحمد شليه يستقبلان كأس العالم في ملعب الجوهرة

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استقبل لاعبا المنتخب الوطني السابقان حمزة إدريس ومحمد شليه، كأس العالم الذي وصل، اليوم الجمعة، إلى المملكة رفقة النجم الإسباني ديفيد فيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم “فيفا” صوراً للثنائي حمزة إدريس ومحمد شليه، أثناء التقاطهما الصور التذكارية أمام كأس العالم وعلق عليها بعبارة:” نجمان سطعا في سماء المونديال ، يستقبلان اليوم كأس العالم في الجوهرة”.

ويأتي وصول كأس العالم إلى المملكة في رحلته الأخيرة قبل الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويقع المنتخب الوطني السعودي رفقة مجموعة بكأس العالم تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، وبولندا.

كاس العالم

كاس العالم

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. حمزة إدريس ومحمد شليه يستقبلان كأس العالم في ملعب الجوهرة

جديد المناطق
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