“تنظيم المياه والكهرباء” يصدر الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، بهدف تحديد المتطلبات التنظيمية لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المتصلة بالشبكة أو غير المتصلة بها.
كما يهدف لوضع إطار لترتيبات الفوترة لمنظومات توليد تلك الطاقة وضمان فعالية وأمان بناء وتركيب وصيانة وتشغيل منظوماتها، وحماية وتوعية المستهلك فيما يتعلق بتوليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.
النطاق والتطبيق
يُطبق هذا الإطار التنظيمي على جميع تقنيات منظومات توليد الطاقة المتجددة لأي قدرة تتجاوز واحد كيلوواط والتي يتم استخدامها لأغراض الاستهلاك الذاتي في المملكة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة “3-3” والمتعلقة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي لا تتجاوز قدرتها 2 ميجا واط.
كما يطبق على مقدمي الخدمة، والمستهلكين المؤهلين، وأي كيان آخر ذي علاقة بربط منظومات توليد الطاقة المتجددة بالشبكة، وتطوير وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة.
الأحكام العامة
حددت الأحكام العامة مهام مقدم الخدمة والتي تتمثل في الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والتقيد بالمعايير والأكواد الفنية المعتمدة، وتسلُّم طلبات المستهلكين لربط منظومات الطاقة المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي من غير تمييز وعلى أساس من يتقدم أولاً يخدم أولاً.
كما يلتزم بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتأكد من استخدام معدات منظومة توليد طاقة متجددة معتمدة أينما كان ذلك منطبقاً.
أما المستهلك المؤهل فعليه الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة، والتأكد من أن منظومات توليد الطاقة المتجددة العائدة إليه متوافقة مع أحكام هذا الإطار التنظيمي.
وعند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الإطار التنظيمي أو تنفيذه، فيحق للكيان المتأثر تقديم شكوى لدى مقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، والموضحة على موقع الهيئة الرسمي، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ أو لم تعالج من قبل مقدم الخدمة وفق الإجراءات المعتمدة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.
المستهلك المؤهل
ووفق الإطار يجب على أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة لأغراض الاستهلاك الذاتي استيفاء المتطلبات حتى يكون مستهلكاً مؤهلاً، والتي تتضمن أن يحمل حق الحيازة القانونية للمنشأة التي سيتم اقتراح تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة فيها، أو أن يمكّنه مالك المنشأة من ذلك.
كما يجب عليه أن يكون مرتبطاً بالشبكة أو قد تقدم بطلب الربط بشبكة مقدم الخدمة، وألا تتجاوز القدرة المرتبطة القصوى لمنظومة الطاقة المتجددة في المنشأة الواحدة للمستهلك، الحد الأقصى للتوصيل حسب الجهد وفقاً لما هو محدد في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، إلى جانب ألا تتجاوز القدرة ُ المرتبطةُ القصوى التي سيتم تركيبها في جميع منشآت المستهلك المؤهل الحملَ التعاقدي لكل منشأة أو الحمل المجمع للمستهلك المؤهل للاستهلاك الذاتي الافتراضي عبر شبكة النقل.
منظومة توليد الطاقة
أتاح الإطار التنظيمي إمكانية تركيب وامتلاك وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة من خلال كيان مختلف عن المستهلك بموجب اتفاقية خدمة بين الطرفين، شريطة أن يتقيد هذا الكيان بالشروط والمتطلبات التنظيمية لتركيب وامتلاك وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة وبعد حصوله على الرخص اللازمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء، وأن يكون غرض التوليد هو لتلبية أحمال المستهلك المؤهل فقط الموقعة معه اتفاقية الخدمة.
كما أتاح للمستهلك المؤهل أن يتشارك الكهرباء المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة مع مستهلكين آخرين من خلال العدادات الفرعية التابعة للعداد الرئيس (استهلاك ذاتي مُشترك) وفق ترتيبات يتفق عليها صاحب العداد الرئيس ومقدم الخدمة.
تركيب منظومة الطاقة
أما منظومة توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة فإن مقدم الخدمة للمستهلك المؤهل هو المسؤول عن تسلُّم طلب ربط توليد الطاقة المتجددة، وعن التحقق من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة لهذا المستهلك المؤهل قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي.
فيما على الراغبين في تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المرتبطة بالشبكة، التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لمنظوماتهم.
كما يجب على كل مقدم خدمة إعداد إجراءات لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي.
العدادات
وفق الإطار يجب أن تكون عملية قياس الكهرباء المُنتجة من منظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي متوافقة مع أحكام كود النقل وكود التوزيع حسب الحال.
كما يجب أن يكون قياس تبادل الكهرباء بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل عند نقطة الالتقاء متوافقة مع كود العدادات، إلى جانب تركيب عداد مستقل عند نقطة الالتقاء لمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، ويكون مخصصاً لمراقبة وتسجيل الطاقة المنتجة من هذه المنظومات وفقاً لكود العدادات، ويجب أن يتحمل المستهلك المؤهل تكاليف التركيب والتشغيل، إضافة إلى أن تكون وثيقة التصميم الكهربائي لتركيب العداد متوافقة مع كود العدادات.
ترتيبات صافي الفوترة
وبحسب الإطار يعتبر ترتيب صافي الفوترة ترتيباً إلزامياً لتبادل الطاقة والمخالصة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة، فيما يمكن للمستهلك المؤهل أن يستفيد من الرصيد المالي لصافي الفوترة لعدة حسابات استهلاك تعود للمستهلك المؤهل نفسه ومقدم الخدمة نفسه، إضافة إلى الاستفادة من ترتيبات صافي الفوترة واستهلاك الطاقة عبر منشآت متعددة يتم فيها تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة.
ويمكن اعتبار الطاقة مستهلكة ذاتياً إذا تم إنتاجها واستهلاكها خلال فترة القياس نفسها، وتُصدر الطاقة الفائضة المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة وتُسجل في نظام الفوترة كرصيد مالي وفقاً للمقابل المالي.
كما سيتم ترحيل الرصيد المالي من دورة الفوترة الحالية إلى الدورة التالية ويتم خصمها من فاتورة استهلاك الكهرباء لنقطة الالتقاء نفسها.
الرصيد المالي
طالب الإطار مقدم الخدمة بدفع القيمة المستحقة من الرصيد المالي للطاقة الفائضة – إن وجدت – في حال تم إنهاء اتفاقية الربط وفقاً للمقابل المالي وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإنهاء.
بينما ستكون مدة صلاحية الرصيد المالي الفائض من الطاقة المصدرة المستحقة 12 شهراً من تاريخ احتساب الرصيد، بينما المشاريع المرتبطة بشبكة النقل، تكون تكاليف استخدام منظومة النقل مطبقة على كل موقع استهلاك حسب التنظيمات المعتمدة من الهيئة لاستخدام منظومة النقل.
تقديم التقارير
ألزم الإطار مقدم الخدمة تقديم تقرير إلى الهيئة في موعد أقصاه 31 يناير من كل سنة ميلادية، ويجب أن يشتمل دون حصر على معدل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة مقارنة بفئات المستهلكين المؤهلين، ومجموع وحدات الطاقة المولدة من منظومات توليد الطاقة المتجددة شهرياً وسنوياً، إلى جانب القدرة القصوى المجمعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الموصلة والتي فصلت خلال السنة.
وتتضمن التقارير عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة والمرتبطة، ومنظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة ولم يكتمل ربطها، والحد الأدنى والأقصى المتوسط للمدة المستغرقة للربط بشبكة التوزيع أو شبكة النقل من وقت تقديم الطلب، إلى جانب الحد الأدنى والأقصى والمتوسط لذروة التوليد من منظومات توليد الطاقة المتجددة، وإجمالي وحدات الطاقة المصدرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة شهرياً وسنوياً، والتحديات الفنية والتنظيمية الناتجة عن تطبيق هذا الإطار التنظيمي.
كما تتضمن الإجراءات المتخذة للتغلب على التحديات الناتجة عن تطبيق هذا الإطار التنظيمي.
التوعية
شدد الإطار على مقدم الخدمة العمل على رفع درجة وعي المستهلكين المؤهلين فيما يتعلق بتوفير وسهولة الوصول إلى منظومات توليد الطاقة المتجددة، والإتاحة للمستهلكين المؤهلين المعلومات والإرشادات ذات العلاقة بتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك معلومات عن كيفية التقدم بطلب الربط، ومعلومات عن الآثار الاقتصادية والبيئية للمستهلكين، إلى جانب إجراء برامج توعوية بالتنسيق مع الهيئة للمستهلكين المحتملين الراغبين بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشآتهم.
كما ألزمه بتطوير وتنفيذ خدمات استشارية لدعم المستهلكين المؤهلين الراغبين بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشآتهم، وتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات حول تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة ويشمل ذلك عدد المنظومات وفئات المنشآت والقدرات المركبة. وفق “أخبار 24”.
الفئات المختلفة
أكد الإطار التنظيمي أن على مقدم الخدمة خلال كل سنة ميلادية توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى جميع المستهلكين المؤهلين المرتبطين بشبكة النقل بشرط ألا تتجاوز القدرة المجمعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل بموجب ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي 3% من الحمل الذروي لمنظومة الكهرباء في المملكة للسنة الماضية.
كما يجب على مقدم خدمة النقل توفير وتأمين تقديرات محدثة عن القدرة المتبقية المتوفرة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة، إلى جانب الالتزام بتطوير وتبني مكونات شبكة حديثة، وأدوات تشغيل وتخطيط وإجراءات تتوافق مع وجود منظومات توليد الطاقة المتجددة في شبكاتهم والتي تساعد على رفع أي قيود على العمليات وربط منظومات توليد الطاقة المتجددة بالشبكة.