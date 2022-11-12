‎بحضور 28 ألف مستفيد.. اختتام أعمال النسخة الاستثنائية من منتدى “مسك” العالمي

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، النسخة الاستثنائية السادسة من منتدى مسك العالمي، الذي استضافته الرياض خلال يومي الـتاسع والعاشر من نوفمبر الجاري، بحضور 28 ألف مستفيد.
وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى، عن حضور أكثر من 14 ألف مستفيد، فيما تفاعل عبر البث المباشر أكثر من 14 ألف زائر من 64 دولة.
وشارك في منتدى “مسك” العالمي، عدد من المسؤولين والقادة والمبدعين والمفكرين المحليين ومن أنحاء العالم؛ وأثرى 214 متحدثاً المحور الرئيسي للمنتدى “جيل التغيير” من خلال 253 فعالية تراوحت ما بين جلسات حوارية وورش عمل.
وشهد توقيع 16 اتفاقية بين مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، وعددٍ من الجهات في القطاع العام والخاص وغير الربحي، كما أُطلق برنامج “الشركات المليارية” الذي يدعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن النسخة الاستثنائية والأضخم من منتدى “مسك” العالمي؛ واكبت احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”.