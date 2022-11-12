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جديد المناطق > “الدفاع المدني” ينتشل جـثة طفل غرق في أحد المستنقعات بحائل
12/11/2022   10:16 م

“الدفاع المدني” ينتشل جـثة طفل غرق في أحد المستنقعات بحائل

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باشر الدفاع المدني في حائل، اليوم (السبت)، بلاغًا عن غرق طفل في مستنقع مائي.

وتمكن الدفاع المدني من انتشال الطفل وإخراجه من الماء وهو في حالة وفاة.

"الدفاع المدني" ينتشل جـثة طفل غرق في أحد المستنقعات بحائل.

وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” ينتشل جـثة طفل غرق في أحد المستنقعات بحائل

جديد المناطق
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