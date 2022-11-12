"الدفاع المدني" ينتشل جـثة طفل غرق في أحد المستنقعات بحائل.

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باشر الدفاع المدني في حائل، اليوم (السبت)، بلاغًا عن غرق طفل في مستنقع مائي.
وتمكن الدفاع المدني من انتشال الطفل وإخراجه من الماء وهو في حالة وفاة.
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وفق “أخبار 24”.
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