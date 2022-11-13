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جديد المحليات > “حرس الحدود” يفتتح الدورة الدولية الـ 14 لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات
13/11/2022   10:27 م

“حرس الحدود” يفتتح الدورة الدولية الـ 14 لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات

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رعى المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، افتتاح الدورة الدولية الـ (14) لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO).

وشارك في الدورة (19) متدربًا يمثلون (13) دولة من الدول المُوَقِّعَة على تعديلات “جدة لمدونة السلوك 2017م”، المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المُنَظَّمَة العابرة للحدود.

وتهدف الدورة إلى تنمية المعرفة وتوحيد المفاهيم وتعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن البحري لدى المشاركين، ودعم جهود بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي لمصلحة دول المدونة. وفق “أخبار 24”.

“حرس الحدود” يفتتح الدورة الدولية الـ 14 لتطوير مفاهيم العمليات لشبكة تبادل المعلومات

جديد المحليات
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