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جديد المحليات > سفارة المملكة تؤكد سلامة المواطنين السعوديين إثر زلزال قوي ضـرب اليابان
14/11/2022   4:58 م

سفارة المملكة تؤكد سلامة المواطنين السعوديين إثر زلزال قوي ضـرب اليابان

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أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم (الإثنين)، سلامة جميع المواطنين السعوديين هناك، وذلك إثر زلزال ضـرب محافظة ميه اليابانية.

وأشارت السفارة إلى متابعتها آثار الزلزال، داعية المواطنين بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وكانت هزة أرضية بلغت قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت محافظة ميه اليابانية، على عمق 350 كم، فيما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنه لم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي”، كما لم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة تؤكد سلامة المواطنين السعوديين إثر زلزال قوي ضـرب اليابان

جديد المحليات
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