اعتماد الاستراتيجية الخليجية للسياحة وإطلاق منصة السياحة الخليجية وعاصمتها

اعتمد الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون، اليوم (الإثنين)، خلال الاجتماع الـ6 في محافظة العلا برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب، الاستراتيجية الخليجية للسياحة وإطلاق منصة السياحة الخليجية وعاصمة السياحة الخليجية.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها اعتماد الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وإطلاق المنصة الخليجية للسياحة، ودليل الترشيح لعاصمة السياحة الخليجية، والدليل الاسترشادِ للسياحة بدول المجلس.
كما تم بحث المشاريع المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، واتخذت بشأنها القرارات التي تساهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة في دول مجلس التعاون تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات عبدالله صالح، ووزيرة السياحة بالبحرين فاطمة الصيرفي، ووكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بسلطنة عمان عزان البوسعيدي وسفير قطر لدى المملكة بندر العطية،، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، عبدالرحمن المطيري، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
وفق “أخبار 24”.