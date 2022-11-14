إحصاءات رسمية: الرجال يراجعون طوارئ المستشفيات أكثر من النساء

قدرت وزارة الصحة عدد مراجعي الطوارئ بمستشفيات الوزارة خلال العام 2021م، بـ11.4 مليون مراجع ومراجعة، من بينهم نحو 6 ملايين من الذكور، يشكلون نحو 53% من إجمالي المراجعين، فيما بلغ عدد المراجعات الإناث 5.4 مليون، يشكلن ما نسبته 47% تقريبا.
وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة، سجلت منطقة مكة المكرمة أكبر عدد لمراجعي الطوارئ مقارنة بباقي المناطق، بواقع 1.6 مليون مراجع ومراجعة، تليها منطقة الرياض بواقع 1.4 مليون مراجع ومراجعة، في حين جاءت منطقة جازان في المرتبة الثالثة بـ1.1 مليون مراجع ومراجعة.
وتضمن الكتاب أعداد المراجعين بحسب الجنسية والجنس، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 5.1 مليون مراجع، والمواطنات 4.9 مليون مراجعة، فيما بلغ عدد غير السعوديين الذكور 850 ألف مراجع، وغير السعوديات 529 ألف مراجعة. وفق “أخبار 24”.
وجاءت أعداد المراجعين بحسب المناطق والمدن على الشكل التالي: مكة المكرمة 1.6مليون مراجع ومراجعة، الرياض 1.4 مليون، جازان 1.1 مليون، المدينة المنورة 923 ألفا، القصيم 986 ألفا، الأحساء 620 ألفا، الشرقية 280 ألفا، حفر الباطن 469 ألفا، عسير 789 ألفا، بيشة 196 ألفا، تبوك 208 آلاف، حائل 691 ألفا، الحدود الشمالية 380 ألفا، نجران 507 آلاف، الباحة 337 ألفا، الجوف 351 ألفا، القريات 327 ألفا، القنفذة 142 ألفا.