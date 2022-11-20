نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الملك فهد الأمنية” تستقبل الطلبة المستجدين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ52
20/11/2022   10:21 م

“الملك فهد الأمنية” تستقبل الطلبة المستجدين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ52

+ = -
573

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم (الأحد)، الطلبة المستجدين الملتحقين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ 52، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.

وسخّرت الكلية الإمكانات والجهود لاستقبال الطلبة المستجدين وإعداد البرامج لتهيئتهم وتشجيعهم في بداية مسيرتهم التعليمية والتدريبية.

كما وفرت الفعاليات الإرشادية والتثقيفية التي تسهم في توجيههم ومساعدتهم بالتعرف على اللوائح التعليمية والتدريبية والإلمام بالحقوق والواجبات.

وفق “أخبار 24”.

“الملك فهد الأمنية” تستقبل الطلبة المستجدين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ52

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885237383.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.