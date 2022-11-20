“الملك فهد الأمنية” تستقبل الطلبة المستجدين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ52

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم (الأحد)، الطلبة المستجدين الملتحقين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ 52، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.
وسخّرت الكلية الإمكانات والجهود لاستقبال الطلبة المستجدين وإعداد البرامج لتهيئتهم وتشجيعهم في بداية مسيرتهم التعليمية والتدريبية.
كما وفرت الفعاليات الإرشادية والتثقيفية التي تسهم في توجيههم ومساعدتهم بالتعرف على اللوائح التعليمية والتدريبية والإلمام بالحقوق والواجبات.
🎥 استقبال الطلبة المستجدين الملتحقين بالدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ(52). pic.twitter.com/llKbnxzhn0
— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) November 20, 2022
وفق “أخبار 24”.