تجمع حضارات 10 دول غربية في “بوليفارد وورلد”

شهد موسم الرياض بنسخته الثالثة، أمس (الإثنين)، افتتاح منطقة بوليفارد وورلد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ،
وفي أول مساءات منطقة بوليفارد وورلد، تردد الزوار على مدن الملاهي، والمتاجر وأتيحت لهم الفرصة للتسوق بين المنتجات المميزة.
وشهدت المنطقة تجول الزوار بين المجسمات العتيقة، والاطلاع على ثقافات 10 حضارات، لكل منها ما يميزها بدايةً من التصميم والأزياء، مرورًا بالمقاهي والمطاعم، وصولًا إلى العادات التي تمثل روح البلدان وقيمها الخاصة التي تخصها عن غيرها من العالم.
وتتمثل المناطق المشاركة بثقافاتها وأنماطها في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، وإيطاليا، والمكسيك، واليابان، والمغرب.
وتعد أكبر عوامل الجذب بمنطقة بوليفارد البحيرة الأكبر من نوعها في العالم، والتي تمثل أول إطلالة مائية في قلب الرياض.
وبلغ انبهار زوار المنطقة مداه حين قاموا بالتقاط الصور التي تقاسمتها معالم قوس النصر في باريس، وتاج محل بالهند، وهرم تشيتشن إيتزا في المكسيك، ومنارة الكتيبة في مراكش، وبرج الجرس في إيطاليا.
وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، بالإضافة إلى التحليق بالتلفريك بين المنطقة وبوليفارد رياض سيتي بطول يصل إلى 1.2 كيلو متر.
تأمل جمال العالم حولك .. وتجوّل في أكبر بحيرة صناعية في العالم في #بوليفارد_وورلد 😍🌍
احجز الآن 🎟️https://t.co/EINEeIgL1I#موسم_الرياض pic.twitter.com/g2VOunEuB7
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2022
من كل ثقافة .. جبنا لك عروض متجولة 🔥❤️
عشان تتعرف عليها بـ #افتتاح_بوليفارد_وورلد وتسمتع بكل لحظة 🌏🤹♀️
المتعة تناديك، احجز وتعال 😎https://t.co/EINEeIgL1I#موسم_الرياض pic.twitter.com/pJlCbm5a2K
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2022
بكلّ زاوية فيها .. تعجبك بتفاصيلها 🌏✨
وزوَّارنا منبهرين ومبسوطين بـ #افتتاح_بوليفارد_وورلد 😍❤️
احجز تذكرتك، وخلنا نشوفك 😎https://t.co/EINEeIgL1I#موسم_الرياض pic.twitter.com/f5OyDmkV1Z
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2022
تضم أكبر بحيرة صناعية في العالم.. #موسم_الرياض يفتتح #بوليفارد_وورلدhttps://t.co/aFcNzkAqlv pic.twitter.com/XGQGupZ5pq
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 21, 2022
تجمع حضارات 10 دول غربية في #بوليفارد_وورلد#افتتاح_بوليفارد_وورلد#موسم_الرياضhttps://t.co/apIu6tULzi pic.twitter.com/cpPfksImNA
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 21, 2022
وفق “أخبار 24”.