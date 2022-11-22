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جديد المحليات > تجمع حضارات 10 دول غربية في “بوليفارد وورلد”
22/11/2022   7:09 ص

تجمع حضارات 10 دول غربية في “بوليفارد وورلد”

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شهد موسم الرياض بنسخته الثالثة، أمس (الإثنين)، افتتاح منطقة بوليفارد وورلد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ،

وفي أول مساءات منطقة بوليفارد وورلد، تردد الزوار على مدن الملاهي، والمتاجر وأتيحت لهم الفرصة للتسوق بين المنتجات المميزة.

وشهدت المنطقة تجول الزوار بين المجسمات العتيقة، والاطلاع على ثقافات 10 حضارات، لكل منها ما يميزها بدايةً من التصميم والأزياء، مرورًا بالمقاهي والمطاعم، وصولًا إلى العادات التي تمثل روح البلدان وقيمها الخاصة التي تخصها عن غيرها من العالم.

وتتمثل المناطق المشاركة بثقافاتها وأنماطها في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، وإيطاليا، والمكسيك، واليابان، والمغرب.

وتعد أكبر عوامل الجذب بمنطقة بوليفارد البحيرة الأكبر من نوعها في العالم، والتي تمثل أول إطلالة مائية في قلب الرياض.

وبلغ انبهار زوار المنطقة مداه حين قاموا بالتقاط الصور التي تقاسمتها معالم قوس النصر في باريس، وتاج محل بالهند، وهرم تشيتشن إيتزا في المكسيك، ومنارة الكتيبة في مراكش، وبرج الجرس في إيطاليا.

وتتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، بالإضافة إلى التحليق بالتلفريك بين المنطقة وبوليفارد رياض سيتي بطول يصل إلى 1.2 كيلو متر.

أكبر مناطق موسم الرياض.. افتتاح بوليفارد وورلد

أكبر مناطق موسم الرياض.. افتتاح بوليفارد وورلد

أكبر مناطق موسم الرياض.. افتتاح بوليفارد وورلد

أكبر مناطق موسم الرياض.. افتتاح بوليفارد وورلد

وفق “أخبار 24”.

تجمع حضارات 10 دول غربية في “بوليفارد وورلد”

جديد المحليات
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