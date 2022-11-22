سمو محافظ الخرج يلتقى عدداً من أهالي وأعيان المحافظة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٤/٢٨ عدداً من أهالي وأعيان المحافظة .
وفي بداية اللقاء رحّب سمو المحافظ بالجميع، وثمن سموّه ثقة ولاة الأمر -حفظهم الله-.
كما نوه سموه بدعم القيادة الرشيدة لما فيه خدمة هذا الوطن الذي يشهد نهضة شاملة على كافة الأصعدة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وماتحقق من انجازات “ولله الحمد” .
كما أشار سموه بما تتميز به محافظة الخرج من مقومات حضارية واجتماعية وموروث تاريخي ومنها وجود قصور الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- .
كما أوضح سموه اهتمام وتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه-حفظهم الله -نحو استكمال مسيرة التنمية والنهضة.
وأضاف سموه أن ذلك سيتحقق بمشيئة الله من خلال العمل الدؤوب والتكاملي المناط بالجميع.
وفي ختام اللقاء سأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – .