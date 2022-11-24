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رياضة > بالفيديو.. وزير الرياضة: ليس لدينا عرض لتنظيم كأس العالم 2030
24/11/2022   8:50 ص

بالفيديو.. وزير الرياضة: ليس لدينا عرض لتنظيم كأس العالم 2030

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قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إنه لا يوجد أى عرض لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح وزير الرياضة فى تصريحاته لشبكة CNN الأمريكية، أن فى الوقت الحالي يتم التركيز على ملفي استضافة المملكة لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025، مشيرًا إلي أنه يجري تجهيز الاستادات والبنية التحتية من أجل استضافة تلك الأحداث الهامة.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن تركي : نحن فاجأنا العالم بأسره بفوزنا على الأرجنتين وقدمنا أداء عالميا، مضيفًا أنه كان أمرًا لا يصدق، وأنه سعيد بسبب أن كل الجهود التى تم بذلها، وكل التضحيات فى العاميين الماضيين ظهرت نتيجيتها للعالم أجمع. وفق “أخبار 24”.

وكشف وزير الرياضة تفاصيل حالة لاعب المنتخب ياسر الشهراني قائلا:”لقد تعرض لكسر فى الوجه وزرته فى المستشفى وقد اجري جراحة والآن هو بخير ولله الحمد”.

بالفيديو.. وزير الرياضة: ليس لدينا عرض لتنظيم كأس العالم 2030

رياضة
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