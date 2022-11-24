متحدث الدفاع المدني بمكة: تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار والسيول

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الخميس عن عودة الحركة المرورية على طريق مكة – جدة السريع وأن الطريق أصبح سالكاً في كلا الاتجاهين.
ونصح “القرني”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، سكان المناطق التي تشهد أمطاراً بعدم الاقتراب من الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والمياه.
ونبه لوجود سيول منقولة على محافظة جدة قادمة من المناطق الشرقية من المحافظة، داعياً الجميع للبقاء في أماكن آمنة وعدم الخروج إلا للضرورة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة، شهدت اليوم (الخميس) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع الجهات المختصة لإغلاق عدد من الأنفاق، بجانب إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبد الله بالاتجاهين.
فيديو | متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني:
سجلت حالتا وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة #أمطار_جدة#جدة_الآن#الإخبارية pic.twitter.com/LJ8xVFGroK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2022