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جديد المحليات > متحدث الدفاع المدني بمكة: تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار والسيول
24/11/2022   4:50 م

متحدث الدفاع المدني بمكة: تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار والسيول

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الخميس عن عودة الحركة المرورية على طريق مكة – جدة السريع وأن الطريق أصبح سالكاً في كلا الاتجاهين.

وكان متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، العقيد محمد القرني، أعلن تسجيل حالتَيْ وفاة حتى الآن، جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

ونصح “القرني”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، سكان المناطق التي تشهد أمطاراً بعدم الاقتراب من الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والمياه.

ونبه لوجود سيول منقولة على محافظة جدة قادمة من المناطق الشرقية من المحافظة، داعياً الجميع للبقاء في أماكن آمنة وعدم الخروج إلا للضرورة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة، شهدت اليوم (الخميس) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع الجهات المختصة لإغلاق عدد من الأنفاق، بجانب إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبد الله بالاتجاهين.

فيديو | متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني:

متحدث الدفاع المدني بمكة: تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار والسيول

جديد المحليات
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