مكة: الهلال الأحمر يرفع جاهزيته ويدعم المراكز الإسعافية في جدة بعدد من الفرق

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها القصوى، تزامُناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على بعض من محافظاتها.
وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بلجون، جاهزية غرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ 98 مركزاً إسعافياً، وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية كما تم دعم المراكز الإسعافية بمحافظة جدة بعدد من الفرق الإسعافية من العاصمة المقدسة والطائف بعد هطول الأمطار الغزيرة اليوم الخميس.
وناشد بلجون المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية لمحتاجيها. وفق “أخبار 24”.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق “أسعفني” على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ.