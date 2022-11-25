“الأرصاد”: استمرار فرص هطول الأمطار على جدة حتى صباح اليوم

حذر المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من استمرارية هطول الأمطار على محافظة جدة حتى صباح اليوم (الجمعة) وبعدها تنحصر الحالة.
وأوضح القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس (الخميس) شديدة الغزارة وتعد أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179.7 ملمتر على جنوب المحافظة.
ولفت إلى أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م والتي بلغت حينها 111 ملمتر، كما سجلت 90 ملمتر في عام 2011، مشيراً إلى أن الحالة استمرت حوالي 8 ساعات من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 2 مساءً.
ونوه إلى أن المركز سيقوم بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكداً مدى التعاون والتنسيق المبكر من قبل الجهات المختلفة ذات العلاقة وفقاً للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية. وفق “أخبار 24”.