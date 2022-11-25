بحضور ثقافي كثيف بالخرج : مساحات (بيهايف) الأدبية تستضيف نجم الحوار الدكتور حمد الدريهم

المركز الإعلامي – بيهايف الخرج :
احتضن منتدى مساحات بيهايف الأدبي فعالية د/ حمد بن سليمان الدريهم بعنوان تجربتي مع الحوار بحضور نخبة من الأدباء والكتاب والإعلاميين من الجنسين ، كان بمقدمتهم الأذيب والكاتب أ/ محمد القشعمي ، والمؤرخ د/ زيد الدريهم ، وأ/ عبدالله الحنيشل مقدم إذاعة القران الكريم ، وأ/ عبدالله الدريهم ، والإعلامي خالد الشامي ، والاعلامي / صالح الجليفي ، ورئيس الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) أ/ محمد بن ابراهيم الخرجي والأستاذة الكاتبة سارة الخزيم ، والاستاذة / منى الكلثمي وعدد كبير من رجال وسيدات الإعلام والثقافة .
وكما عرف الدريهم بأنه كاتب ومهتم بالمجال الثقافي وحاور العديد من الاسماء الثقافية التي لاقت صدى واسعا ، نال جائزة نادي دبي للصحافة عام ٢٠٢٢م ، وحصد المركز الثاني في فئة المقال للشباب بجامعة السلطان قابوس عام ٢٠١٤م ، ولديه العديد من المشاركات في الملتقيات الثقافية و المساهمات في ترجمة بعض المواد الثقافية إلى العربية ونشرها في الصحافة .
ابتدأ اللقاء بمقدمة جميلة ألقاها مقدّم اللقاء المتألق الإعلامي سعود الضحوك هنأ بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل بمناسبة فوز المنتخب على الارجنتين ، ثم أبحر الدريهم في تجربته مع الحوار ، متحدثا عن اهم الاسباب والمقومات التي قادتها لخوض غمار هذا الفن الذي أضافه ضمن قائمة الفنون الادبية المعروفة ، وتحدث عن الاسماء الكبيرة عالميا ومحليا والتي كان لها الأثر على المتلقي وكذلك عليه شخصيا .
عقب ذلك فتح النقاش والمداخلات والتي لا تقل متعة ولا أهمية عن سابقها من الطرح ، جاءت كما يلي :
عبر الاستاذ محمد القشعمي سعادته في هذه الليلة الأدبية الجميلة و نثر من عطر أدبه وذكرياته مع العديد من الأدباء السعوديين الموجودين حاليا والراحلين وطالب بوجود ربط بين الجيل الأدبي الحالي والجيل الذي اسماه القديم .
أما الكاتبة سارة بنت عبدالله الخزيم التي عبرت هي الأخرى عن سعادتها بتواجد عدد كبير من المهتمين بالأدب والثقافة وطلبت من الاستاذ حمد الدريهم إن يجعل تجربته في كتاب واستجابت لطلب مقدم اللقاء الاستاذ سعود الضحوك بتكفلها بطباعة الكتاب على حسابها الخاص وهذا ليس مستغربا على الأستاذة سارة ، كما قدمت كتابها التاسع والذي تحدثت فيه عن الصوالين الأدبية في المملكة العربية السعودية إهداء للضيف .
أضاف الأستاذ علي بن سليمان الدريهم حول دور الصوالين والمنتديات الثقافية في منطقة الخرج مؤخرا ومع مشاهدة في مساحات بيهايف يؤكد حجم الاتساع الثقافي وكثرة المهتمين بالثقافة والأدب وما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام بهذا الجانب ويأتي إشراف معالي وزير الثقافة الاستاذ بدر بن عبدالله الفرحان ليؤكد على هذا الحراك الثقافي الكبير .
وفي ختام اللقاء قدّم مدير مساحات بيهايف الاستاذ عبد العزيز بن سويلم درعا تذكاريا للأستاذ حمد الدريهم وأخذ الصورة التذكارية مع ضيوف اللقاء .