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رياضة > التشكيل الرسمي.. الشهري يقود هجوم الأخضر أمام بولندا
26/11/2022   3:36 م

التشكيل الرسمي.. الشهري يقود هجوم الأخضر أمام بولندا

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي إيرفي رينارد، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم (السبت) أمام نظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم.

وجاء التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني أمام بولندا كالتالي:

حارس مرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو.

خط الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

وسيجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الوطني كل من: محمد اليامي، نواف العقيدي، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالله عطيف، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، هيثم عسيري. وفق “أخبار 24”.

التشكيل الرسمي.. الشهري يقود هجوم الأخضر أمام بولندا

رياضة
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