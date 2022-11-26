“الشورى” يناقش مشروع إدارة الهوية الرقمية وتعديل نظام العمل التطوعي

يعقد مجلس الشورى (الإثنين) المقبل جلسته العادية الثانية عشرة، إذ يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مقترح مشروع إدارة الهوية الرقمية، بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه توصيتها.
ويناقش خلال ذات الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تقريرا بشأن تعديل نظام معهد الإدارة بنقل إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد.
ويصوت المجلس في جلسة (الثلاثاء) المقبل على عددٍ من توصيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع مذكرة اتفاق لانضمام المملكة إلى المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية.
ويدرس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن تعديل نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27 / 5 / 1441 هـ، وتقريراً من لجنة التجارة والاستثمار، بشأن جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية. وفق “أخبار 24”.