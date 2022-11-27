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رياضة > حقائق.. إسبانيا وألمانيا في كأس العالم لكرة القدم
27/11/2022   1:42 م

حقائق.. إسبانيا وألمانيا في كأس العالم لكرة القدم

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يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الألماني في الخور في قطر، اليوم الأحد، بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر.

 الموعد: الأحد 27 نوفمبر الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينيتش).

* المكان: استاد البيت.

* السعة: 60 ألف مشجع.

* حقائق وأهم الإحصاءات:

– فازت إسبانيا بكأس العالم مرة واحدة في 2010 بينما توجت ألمانيا بلقب البطولة أربع مرات كانت أخرها في البرازيل في 2014.

 سحقت إسبانيا منتخب ألمانيا 6-صفر في أخر لقاء بينهما في نوفمبر تشرين الثاني 2020 في دوري الأمم الأوروبية.

– ستضمن إسبانيا التأهل لدور 16 إذا فازت بينما ستعني الخسارة لألمانيا الخروج من دور المجموعات إذا حصلت اليابان على نقطة واحدة على الأقل في مواجهة كوستاريكا. وفق “أخبار 24”.

-فشلت ألمانيا في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام عندما خسرت أمام المكسيك وكوريا الجنوبية وكانت هذه أسوأ نتيجة لها في البطولة طوال عقود.

* المواجهات السابقة:

التقى الفريقان 25 مرة من قبل فازت ألمانيا في تسع منها وفازت إسبانيا ثماني مرات وتعادلا ثماني مرات.

حقائق.. إسبانيا وألمانيا في كأس العالم لكرة القدم

رياضة
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