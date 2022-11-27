حقائق.. إسبانيا وألمانيا في كأس العالم لكرة القدم

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الألماني في الخور في قطر، اليوم الأحد، بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر.
الموعد: الأحد 27 نوفمبر الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينيتش).
* المكان: استاد البيت.
* السعة: 60 ألف مشجع.
* حقائق وأهم الإحصاءات:
– فازت إسبانيا بكأس العالم مرة واحدة في 2010 بينما توجت ألمانيا بلقب البطولة أربع مرات كانت أخرها في البرازيل في 2014.
سحقت إسبانيا منتخب ألمانيا 6-صفر في أخر لقاء بينهما في نوفمبر تشرين الثاني 2020 في دوري الأمم الأوروبية.
– ستضمن إسبانيا التأهل لدور 16 إذا فازت بينما ستعني الخسارة لألمانيا الخروج من دور المجموعات إذا حصلت اليابان على نقطة واحدة على الأقل في مواجهة كوستاريكا. وفق “أخبار 24”.
-فشلت ألمانيا في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام عندما خسرت أمام المكسيك وكوريا الجنوبية وكانت هذه أسوأ نتيجة لها في البطولة طوال عقود.
* المواجهات السابقة:
التقى الفريقان 25 مرة من قبل فازت ألمانيا في تسع منها وفازت إسبانيا ثماني مرات وتعادلا ثماني مرات.