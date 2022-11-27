قبل صدامهما الأول.. أرقام لكرواتيا وكندا في كأس العالم

يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره الكندي، اليوم الأحد، بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر..
* الموعد: الأحد 27 نوفمبر الساعة 1900 بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينيتش).
* المكان: استاد خليفة الدولي.
* السعة: 45857 متفرجا.
* حقائق وأهم الإحصاءات:
– وصلت كرواتيا إلى قبل النهائي في ظهورها الأول بكأس العالم في 1998. تأهلت إلى النهائي في النسخة الماضية لكنها خسرت 4-2 أمام فرنسا.
– لم يسبق لكندا التسجيل في كأس العالم. في ظهورها الأول بالبطولة في 1986، خرجت من الدور الأول بلا نقاط أو أهداف.
– في طريقها إلى النهائي 2018، أصبحت كرواتيا أول فريق يقلب تأخره لفوز في ثلاث مباريات متتالية بأدوار خروج المغلوب بالبطولة.
– تصدرت كندا تصفيات اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي بعد مسيرة أصبحت فيها الأكثر تسجيلا والأقل استقبالا للأهداف مقارنة بأي فريق آخر.وفق “أخبار 24”.
* المواجهات السابقة:
هذه هي المواجهة الأولى على الإطلاق بين الفريقين.