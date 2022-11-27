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رياضة > قبل صدامهما الأول.. أرقام لكرواتيا وكندا في كأس العالم
27/11/2022   1:42 م

قبل صدامهما الأول.. أرقام لكرواتيا وكندا في كأس العالم

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يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره الكندي، اليوم الأحد، بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر..

* الموعد: الأحد 27 نوفمبر الساعة 1900 بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينيتش).

* المكان: استاد خليفة الدولي.

* السعة: 45857 متفرجا.

* حقائق وأهم الإحصاءات:

– وصلت كرواتيا إلى قبل النهائي في ظهورها الأول بكأس العالم في 1998. تأهلت إلى النهائي في النسخة الماضية لكنها خسرت 4-2 أمام فرنسا.

– لم يسبق لكندا التسجيل في كأس العالم. في ظهورها الأول بالبطولة في 1986، خرجت من الدور الأول بلا نقاط أو أهداف.

– في طريقها إلى النهائي 2018، أصبحت كرواتيا أول فريق يقلب تأخره لفوز في ثلاث مباريات متتالية بأدوار خروج المغلوب بالبطولة.

– تصدرت كندا تصفيات اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي بعد مسيرة أصبحت فيها الأكثر تسجيلا والأقل استقبالا للأهداف مقارنة بأي فريق آخر.وفق “أخبار 24”.

* المواجهات السابقة:

هذه هي المواجهة الأولى على الإطلاق بين الفريقين.

قبل صدامهما الأول.. أرقام لكرواتيا وكندا في كأس العالم

رياضة
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