إحصائيات وحقائق قبل مواجهة بلجيكا والمغرب في المونديال

يستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره المغرب، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر.
* الموعد: الأحد 27 نوفمبر الساعة 1600 بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينيتش).
* المكان: استاد الثمامة في الدوحة.
* السعة: 44 ألف مشجع.
* حقائق وأهم الإحصاءات:
– أحرز هذان الفريقان هدفا وحيدا في البطولة الحالية حتى الآن بعد أن أحرز ميشي باتشواي هدف الفوز لبلجيكا في انتصارها 1-صفر على كندا الأربعاء الماضي وتعادل المغرب بدون أهداف مع كرواتيا في نفس اليوم.
– أصبحت بلجيكا على رأس قائمة التصنيف الدولية للمنتخبات في سبتمبر أيلول 2018 بعد مدة قصيرة من حصولها على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا وظلت في المركز الأول حتى مارس آذار الماضي عندما تقدمت البرازيل للمركز الأول بدلا منها.
– شارك أكسل فيتسل في مباراته الدولية الأولى بينما شارك يان فرتونجن في مباراته الدولية السابعة مع المنتخب عندما فاز منتخب المغرب على بلجيكا 4-1 في مباراة ودية في بروكسل في مارس آذار 2008. وحى الآن لعب كل منهما أكثر من 100 مباراة دولية ويفترض أن يشاركا في مباراة الأحد. وفق “أخبار 24”.
– هناك أربعة لاعبين ولدوا في بلجيكا في تشكيلة منتخب المغرب هم بلال الخنوس وأنس الزروري وسليم أملاح وإلياس الشاعر.
* المواجهات السابقة:
التقى الفريقان أول مرة في كأس العالم 1994 في أورلاندو الأمريكية وفازت بلجيكا 1-صفر في دور المجموعات وبعدها بخمسة أعوام تواجها في مباراة ودية في لييج ببلجيكا وفاز أصحاب الأرض 4-صفر. وفي 2008 فاز منتخب المغرب 4-1 في ودية أخرى في بروكسل.