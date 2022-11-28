أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية للمنشآت المستهدفة ستبدأ في 1 يناير المقبل.
وذكرت الهيئة أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تشمل الربط والتكامل للمنشآت المستهدفة، حيث يتم فيها مشاركة الفواتير والإشعارات الصادرة من أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشأة مع منصة “فاتورة” الخاصة بالهيئة.
وأكدت أن هذه المشاركة للفواتير تتم بشكل آمن وبطريقة آلية عن طريق تعريف وربط نظام الفوترة الإلكترونية الخاص بالمنشأة مع المنصة، مشيرة إلى أنه سيتم إلزام المكلفين والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالربط مع الهيئة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأنه سيتم تطبيق المرحلة على مجموعات، على أن تبلغ الهيئة كل مجموعة بموعد الربط الخاص بهم قبل الموعد بستة أشهر على الأقل.
تبدأ المرحلة الثانية من #الفوترة_الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) للمنشآت المستهدفة في 1 يناير 2023م.
تعرف على هذه المرحلة وعلى آلية تنفيذها. #زاتكا pic.twitter.com/0RpQsgJjiZ
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) November 28, 2022