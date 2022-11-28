مدرب السنغال: فوز المغرب ملهمًا لنا لتخطي الإكوادور في كأس العالم

أكد المدير الفني لمنتخب السنغال اليو سيسيه، ان الفوز الذي حققه منتخب المغرب على بلجيكا بات مصدر الهام لمنتخب بلاده للفوز على الاكوادور الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
ويستعد منتخب السنغال لمواجهة نظيره الإكوادوري، الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.
وقال سيسيه مدرب السنغال في المؤتمر الصحفي لمواجهة الإكوادور: “رأينا ما حققه المغرب، لقد حقق انتصارًا جميلًا في مواجهة بلجيكا أمس، وهذا بالطبع يمكن أن يشكل مصدر إلهام بالنسبة لنا، أود أن أهنئ المنتخب المغربي وجميع لاعبيه على ما حققوه أمس”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: ” نتعامل مع الضغوط، وأحيانا ما تكون الضغوط مفيدة، نحن نعمل ونجتهد في كل يوم،
وأحرص على التواصل مع اللاعبين إلى جانب التدريبات، هدفنا هو تحقيق الفوز”.
وأتم:” وندرك أننا إذا خسرنا فسنعود مبكرا إلى وطننا، لكن لا أريد أن ننشغل بالتفكير في ذلك، فمباراة الغد لن تكون سهلة ولكننا أيضا فريق قوي”.